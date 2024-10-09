Tuncay Şanlı hayalini açıkladı! Fenerbahçe’de...

Ümraniyespor'un teknik direktörü Tuncay Şanlı, Playspor'a özel açıklamalarda bulundu. Tuncay Şanlı, Kerem Aktürkoğlu ve Arda Güler hakkında da konuşurken, Fenerbahçe hayalinden de bahsetti.

Arda Güler'in özel bir yeteneğe sahip olduğunu ifade eden Şanlı, "Real Madrid'de neden oynatılmadığını soruyorduk. Onların da bir planı var, ona göre hazırlıyorlar. Arda çok uzun süre milli takıma da hizmet edecek. Ona destek olmalıyız. Ne yaptığını çok iyi biliyor. Planlı bir projenin içinde yer alıyor. Oynadıkça kalitesini ortaya koyuyor. Takım arkadaşlarının onu ne kadar sevdiğini görüyoruz" dedi.

"FENERBAHÇE'DE OLMA HAYALİM HER ZAMAN VAR"

Şanlı, Fenerbahçe ile ilgili soru üzerine, "Fenerbahçe camiasında olma hayalim her zaman var. Evimde olmak, orada görev yapmak... Fenerbahçe'ye katkı sağlayabilmek her zaman hayalimizdir" ifadelerini kullandı.

"KEREM 'KEŞKE DAHA ERKEN GELSEYDİM DİYORDUR'"

Kerem Aktürkoğlu'nun psikolojik olarak rahatladığına değinen Tuncay Şanlı, "Aslında burada yaptıklarını orada da yapıyor. Fazlasını yapmıyor ya da farklı bir şey yapmıyor. Burada hep bir baskı var, eleştirilerin dozu çok fazla. Sonuçta bir ailesi var, çevresi var. Kerem 'Keşke daha erken gelseydim' diyordur. Gol atarak devam ediyor. Onunla beraber Orkun da devreye girmeye başladı. Kerem attıkça o da atıyor. Orada da baskı var ama bunun bir oyun olduğunu, bir spor olduğunu unutuyoruz biz. Orada biraz daha rahatlık var. İşini yapıyorsun, işini yaptıktan sonra her şey bitiyor zaten. Bizde bitmiyor, haftalarca sürüyor. Bizim dönemimizde Allah'tan sosyal medya yoktu, biz o konu açısından şanslıydık. Şimdi daha maç oynanırken başlıyor eleştiriler. Daha bitmedi ki maç. Bu problemleri aşmalıyız. Bunun bir oyun olduğunu görmeliyiz. Dünyada hiçbir branş kitleleri bu kadar bir araya getiremez. Biz maalesef rekabetin dozunu arttırıyoruz. Bu genç kardeşlerimizi, özel yetenekleri kaybediyoruz. Kısa dönemdeki en iyi örneklerden biri Kerem'in şu anki performansı" şeklinde konuştu.

"UNITED BURAYA ÇEKİNEREK GELECEKTİR"

Fenerbahçe ile ilgili de konuşan Şanlı, "Uzun zamandır gelmeyen bir şampiyonluk var. Mourinho'yla beraber bu hedef daha da hızlı bir şekilde devreye girmesi gerekiyor. Çünkü önemli oyuncular var, çok özel oyuncular var. Mourinho gibi dünya çapında bir teknik direktöre sahipsin. Çok büyük bir kariyer. Fenerbahçe'nin sabır ve vakte ihtiyacı var. Mourinho'nun kariyeri ve yaptıkları, bundan sonra yapacaklarını da çok net ifade ediyor. Manchester United buraya çekinerek gelecektir. Onlar için fobi gibi oldu burası. Şampiyonlar Ligi'nde o müzik çaldığında zaten boyut değiştiriyorsunuz, atmosfer değişiyor. Şu anki Manchester United da çok iyi değil açıkçası. Uzun zamandır bir yapılanmanın içindeler ama istedikleri oyun ve oyuncular ortada yok diyebilirim. O yüzden çok kolay olmayacak ama galip geleceğimiz bir maç olacak diye düşünüyorum" dedi.

"ÖRNEK ALDIĞIM HOCALAR VAR"

Örnek aldığı hocalara değinen Şanlı, "Herkes Pep Guardiola'yı örnek alıyorum der ama oyuncu profiliniz o oyuna nasıl cevap verebilir, öyle bakmak lazım. Bu oyunun ne kadar basit olduğunu ve basit oynadığınızda ne kadar keyif alabileceğinizi öğretmeye çalışıyoruz. Futbol çok değişken. Basit oynanan bir oyunda işler daha kolay olabiliyor" ifadelerini kullandı.