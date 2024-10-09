UEFA’dan Zorbay Küçük ve Kadir Sağlam’a görev!

UEFA, FIFA kokartlı hakemler Kadir Sağlam ve Zorbay Küçük'ü görevlendirdi. Konuyla ilgili Türkiye Futbol Federasyonundan açıklama yapıldı.

Yapılan açıklamada, FIFA kokartlı hakem Kadir Sağlam'ın 9-15 Ekim 2024 tarihleri arasında Romanya'da düzenlenecek olan ve Romanya, Almanya, İspanya ile Norveç'in katılacağı UEFA 19 Yaş Altı Hazırlık Şampiyonası 1. Grup müsabakalarında görev alacağı belirtildi. Müsabakalarda, FIFA kokartlı yardımcı hakem Murat Tuğberk Curbay'ın da yardımcı hakem olarak görev yapacağı ifade edildi.

Açıklamada, bir diğer FIFA kokartlı hakem Zorbay Küçük'ün ise 9-15 Ekim 2024 tarihleri arasında Arnavutluk'ta düzenlenecek olan ve Arnavutluk, Hırvatistan, Hollanda ile Faroe Adaları'nın katılacağı UEFA 17 Yaş Altı Hazırlık Şampiyonası 3. Grup müsabakalarında görev alacağı aktarıldı. Müsabakalarda, FIFA kokartlı yardımcı hakem Furkan Ürün de yardımcı hakem olarak görev yapacak.