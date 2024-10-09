Ziraat Türkiye Kupası’nın 2. turuna 22 müsabakayla devam edildi

Organizasyonun bugünkü son karşılaşması, saat 19.00'da Giresunspor ile Viranşehir Belediyespor arasında yapılacak.
Şu ana kadar müsabakalarda alınan sonuçlar şu şekilde:
Adıyaman FK-Afyonspor: 5-0
Kahramanmaraşspor-Çorluspor 1947: 0-3
Kolibri Ağrı 1970-Kuzey Marmara AŞ Arnavutköy Belediyespor: 4-0
Muğlaspor-Sarıyer: 4-4 (Penaltılarda 2-4)
Niğde Belediyespor-Motolux 68 Aksarayspor: 1-0
23 Elazığ FK-Polatlı 1926: 3-2
Bitlis Özgülderespor-Onuksports Kelkit Hürriyetspor: 1-1 (Penaltılarda 3-4)
Karabük İdmanyurdu-Bursa Nilüfer FK: 0-4
Beykoz Anadoluspor-Tire 2021 FK: 0-3
Etimesgut Belediyespor-Şırnak Petrolspor: 2-1
Fatsa Belediyespor-Silifke Belediyespor: 2-1
Smart Holding Çayelispor-Yeşil Yalova FK: 0-2
Amasyaspor FK-Bucak Belediye Oğuzhanspor: 4-0
Nazillispor-Somaspor: 1-5
Yozgat Belediyesi Bozokspor-Kırklarelispor Futbol: 0-2
Ankara Demirspor-Eti Gübre Mazıdağı Fosfatspor: 1-1 (Penaltılarda 4-3)
Artvin Hopaspor-Belediye Derincespor: 1-3
Beykoz İshaklı Spor Faaliyetleri-Mardin 1969: 2-6
Küçükçekmece Sinopspor-Altınordu: 7-3
Bayburt Özel İdarespor-İzmir Çoruhlu FK: 2-0
Ergene Velimeşespor-Çankayaspor: 1-0
Altay-Karaman FK: 0-1