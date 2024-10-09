Ziraat Türkiye Kupası’nın 2. turuna 22 müsabakayla devam edildi

Organizasyonun bugünkü son karşılaşması, saat 19.00'da Giresunspor ile Viranşehir Belediyespor arasında yapılacak.

Şu ana kadar müsabakalarda alınan sonuçlar şu şekilde:

Adıyaman FK-Afyonspor: 5-0

Kahramanmaraşspor-Çorluspor 1947: 0-3

Kolibri Ağrı 1970-Kuzey Marmara AŞ Arnavutköy Belediyespor: 4-0

Muğlaspor-Sarıyer: 4-4 (Penaltılarda 2-4)

Niğde Belediyespor-Motolux 68 Aksarayspor: 1-0

23 Elazığ FK-Polatlı 1926: 3-2

Bitlis Özgülderespor-Onuksports Kelkit Hürriyetspor: 1-1 (Penaltılarda 3-4)

Karabük İdmanyurdu-Bursa Nilüfer FK: 0-4

Beykoz Anadoluspor-Tire 2021 FK: 0-3

Etimesgut Belediyespor-Şırnak Petrolspor: 2-1

Fatsa Belediyespor-Silifke Belediyespor: 2-1

Smart Holding Çayelispor-Yeşil Yalova FK: 0-2

Amasyaspor FK-Bucak Belediye Oğuzhanspor: 4-0

Nazillispor-Somaspor: 1-5

Yozgat Belediyesi Bozokspor-Kırklarelispor Futbol: 0-2

Ankara Demirspor-Eti Gübre Mazıdağı Fosfatspor: 1-1 (Penaltılarda 4-3)

Artvin Hopaspor-Belediye Derincespor: 1-3

Beykoz İshaklı Spor Faaliyetleri-Mardin 1969: 2-6

Küçükçekmece Sinopspor-Altınordu: 7-3

Bayburt Özel İdarespor-İzmir Çoruhlu FK: 2-0

Ergene Velimeşespor-Çankayaspor: 1-0

Altay-Karaman FK: 0-1