2 maç oynayıp gittiler

Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Manisa Basket yaz transfer döneminde kadrosuna kattığı iki ABD'li oyuncusunun şok ayrılığıyla sarsıldı. Ege ekibinde oyun kurucular Saben Lee 2, Javon Freeman- Liberty ise 1 maç Manisa forması giyip takımdan ayrıldı. Lee, Euroleague ekiplerinden Maccabi Tel Aviv'e transfer olurken, Liberty ise NBA takımlarından Chicago Bulls ile anlaştı. İki oyuncu da Fenerbahçe Beko'nun gündemine gelirken, Lee tercihini Avrupa'dan yana kullandı. Javon Liberty ise sezon öncesi geldiği NBA'e geri döndü.

KULÜP KASASI DOLACAK

İsrail ekibi Maccabi, Lee transferi için Manisa Basket'e 400 bin Euro serbest kalma bedeli ödeyecek ve Manisa ekibi henüz 2 ay önce transfer ettiği oyuncudan büyük kar sağlamış olacak. 25 yaşındaki oyun kurucunun son günlerde yaşanan olaylardan dolayı İsrail'e gitme konusunda çekinceleri olmasına karşın Maccabi, teklif ettiği maaşla birlikte oyuncuyu bu transfer için ikna etti. Manisa Basket kariyerine çok hızlı bir başlangıç yapan Saben Lee, geçtiğimiz hafta UCAM Murcia'ya karşı etkileyici bir performans ortaya koymuştu. İspanya'da zorlu Murcia deplasmanında 36 sayı, 6 ribaund ve 6 asist ile yıldızlaşan Saben Lee, Manisa Basket'i kulüp tarihinin ilk Basketbol Şampiyonlar Ligi galibiyetine taşımıştı. Javon Freeman- Liberty ise ligde Bursa karşısında 9 sayıyla oynayıp takıma veda etti.