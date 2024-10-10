A Milli Takım’ın zafer planı belli

UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup'ta 11 Ekim'de Samsun'da Karadağ ve 14 Ekim'de deplasmanda İzlanda ile karşı karşıya gelecek A Milli Takım'da İtalyan Teknik Direktör Vincenzo Montella zafer planını belirledi. Bu iki karşılaşmadan da galibiyetle ayrılmayı hedefleyen başarılı çalıştırıcı, iki rakibini de orta alandaki yıldız isimlerle yıkacak. Orta alanda rakibi presle durdurmayı hedefleyen Montella, Real Madrid'in genç yıldızı Arda Güler'a daha fazla sorumluluk vererek skor gücünü artıracak. Ayrıca Hakan Çalhanoğlu ve Orkun Kökçü ile pozisyon üretmeyi hedefleyen İtalyan teknik adam, Benfica'ya transferi sonrası büyük patlama yapan Kerem Aktürkoğlu'nu da hücumda kullanacak. Milli Takım, grupta iki maçta 4 puan toplarken averajla lider durumda bulunuyor.