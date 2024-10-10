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Aliağa Petkim zirvede

Sezona iyi başlayan İzmir ekibi, Şampiyonlar Ligi grubundaki ikinci maçını da kazandı. Oostende'yi konuk eden Aliağa maça durgun başladı. İkinci çeyrekte toparlanan temsilcimiz son çeyrekte daha az hata yaparak maçı kazandı ve liderliğini perçinledi.

HABER MERKEZİ
Aliağa Petkim zirvede

Basketbol Şampiyonlar Ligi B Grubu 2'nci hafta maçında Aliağa Petkimspor, Belçika temsilcisi Filou Oostende'yi 77-74 mağlup etti. Aliağa Petkimspor, gruptaki ikinci maçını da kayıpsız geçti. Karşılaşmaya hücumda daha etkili başlayan konuk ekip, 5'inci dakika içinde farkı 10 sayıya çıkardı: 16-6. Hücumda toparlanan Aliağa Petkimspor, son dakika içinde farkı 2 sayıya indirse de (21-23) konuk ekip periyodu 25-21 önde bitirdi.

SAVUNMALAR SERTLEŞTİ

İkinci periyodun başında farkı 8 sayıya yükselten rakibine 9-0'lık seriyle cevap veren Petkimspor, 15. dakikada 32-31 öne geçti ve soyunma odasına da 42-41 üstün gitti. İki takımın da sayı bulmakta zorlandığı üçüncü periyotta son 3 dakikaya 50-50 eşitlikle girildi. Aliağa, periyodu 57-54 önde bitirdi. Dördüncü periyotta hücumda daha etkili olan konuk ekip 35'inci dakikada Allen'ın 3 sayılık basketiyle farkı 6 sayıya çıkardı: 66-60. Tyre ve Russell'ın basketleriyle 68-68 eşitliği sağlayan Petkimspor bitime 2 dakika kala Aldridge'ın faul atışından bulduğu sayılarla 70-68 öne geçti. Aliağa Petkim, Tyree'ın üst üste bulduğu basketlerle farkı 7 sayıya çıkardı: 75-68. Konuk takımın 6-0'lık serisine rağmen Petkimspor, maçtan 77-74 galip ayrıldı. İkinci maçını da kazanan temsilcimiz grupta liderliğini sürdürdü.

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