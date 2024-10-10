Altay havlu attı

Ziraat Türkiye Kupası 2. Eleme Turu'nda Altay, sahasında konuk ettiği Karaman FK'ya 1-0 mağlup olarak kupaya veda etti. 19. dakikada Karaman FK'da serbest vuruşta topun başına geçen Resul'ün şutunda top üst direkten öndü. 23. dakikada Altay'ın soldan geliştirdiği atakta Emre, ceza sahası sol çaprazından sağ ayağıyla yakın köşeye vuruşunu yaptı. Top yandan dışarı çıktı. 64. dakikada arka direğe doğru ortalanan topa Kuban kafayı vurdu. Meşin yuvarlak direğe çarpıp oyun alanına döndü.

PENALTI GOLÜNE ENGEL OLAMADI

65. dakikada Karaman FK'nın sağ kenardan geliştirdiği atakta Polat ceza sahasına girdi ve Hikmet'in müdahalesiyle yerde kaldı. Hakem bu pozisyon için doğrudan penaltı noktasını gösterdi. Penaltıda topun başına gelen İlke, takımını 1-0 öne geçiren golü kaydetti: 0-1. 68. dakikada Abdulkadir, ceza sahasına kadar çalımlarla gelip sağ ayağıyla kaleye şutunu gönderdi. Direğe çarpan top yandan dışarı çıktı. Mücadelede kalan dakikalarda başka gol sesi çıkmazken, Altay Ziraat Türkiye Kupası'na veda etmenin üzüntüsünü yaşadı.

KADROYA KUPA AYARI GELDİ

Altay Teknik Direktörü Gökhan Karaaslan, Ziraat Türkiye Kupası 2. Tur maçına lige oranla tamamen farklı bir 11 ile çıktı. Batman Petrolspor ile oynanan karşılaşmanın as kadrosunda yer alan hiçbir oyuncu dün Karaman Futbol Kulübü karşısında 11'de şans bulamadı. Kaleci Galip, sağ bek Mert, stoper Kuban, orta saha Ege, İsa ve sol bek Salih bu sezon ilk kez forma giyen isimler oldu.

TARAFTAR İLGİ GÖSTERMEDİ

Altay taraftarı Alsancak Mustafa Denizli Stadı'ndaki kupa maçına ilgi göstermedi. Mücadelede tribünler boş kalırken, mücadeleyi yaklaşık 500'e yakın taraftar takip etti.