Altınordu dağıldı

Nesine 2. Lig Beyaz Grup'ta mücadele eden Altınordu, Ziraat Türkiye Kupası 2. Tur maçında deplasmanda K.Ç. Sinopspor'a 7-3 yenildi. İzmir temsilcisi genç ağırlıklı kadroyla çıktığı maçta Tugay, Osman (3), Hazarhan (2) ve Sefer'in attığı gollere engel olamadı. Kırmızı-lacivertlilerin golleri ise Emir Can, Furkan Emin ve Mustafa'dan geldi. Altınordu, aldığı ağır yenilgiyle kupa serüvenini noktaladı.

TİRE FK GURBETTE ÇOK MUTLU

Nesine 3. Lig 2. Grup'ta geride kalan beş maçında galibiyet yüzü göremeyen Tire 2021 FK kupada Beykoz A.Ş.'ye patladı. İzmir temsilcisi, deplasmanda karşılaştığı İstanbul temsilcisini 18 ve 26. dakikalarda Murat Elkatmış ve 31. dakikada Efe Çakmak'ın kaydettiği gollerle 3-0 yenerek Ziraat Türkiye Kupası'nda adını 3. tura yazdırma başarısı gösterdi. Sezona istediği gibi başlayamayan sarı-kırmızılılar, kupada aldığı galibiyetle moral depoladı.

İZMİR ÇORUHLU VEDA ETTİ

Nesine 3. Lig 4. Grup ekiplerinden İzmir Çoruhlu, Ziraat Türkiye Kupası 2. Tur müsabakasında gurbette karşı karşıya geldiği Bayburt Özel İdare Spor'a 2-0 yenildi. İzmir ekibi henüz 19. dakikada Melih'in gördüğü kırmızı kartla 10 kişi kalırken, 66. dakikada Cihan (P) ve 70. dakikada ise Doğukan'ın gollerine engel olamadı. Çoruhlu, aldığı mağlubiyetle Türkiye Kupası'na erken veda etti.