Beşiktaş’tan taraftara müjde

Beşiktaş, tesisleşme süreçlerini kapsayan yeni iş birliği anlaşmasına imza attı. Siyah-beyazlılar ile KİPTAŞ arasında dün tesisleşme süreçlerini kapsayan iş birliği protokolü imzalandı. Tüpraş Stadyumu'nda gerçekleşen imza töreninde konuşan Beşiktaş Kulübü Başkanı Hasan Arat taraftara müjde verdi. Tüpraş Stadyumu'nda kale arkası tribüne koltukları kaldırarak ayakta seyirci alma projesi olan 'Kara Duvar' başvurusundaki son duruma ilişkin Başkan Arat, "Taraftarımızın isteklerini çok ciddiye alıyoruz. Kara Duvar ile ilgili yapılması gereken tüm işleri yaptık. Gençlik ve Spor Bakanlığı'na yazdık. İçişleri Bakanlığı ve diğer bakanlıklarda da bu konu görüşülüyor. Henüz bir ret cevabı yok. Beşiktaş üzerine düşen yükümlülükleri yerine getirmiştir. Beşiktaş taraftarı yeni sezonda tribünleri dolduruyor. Bunun bu şekilde devam etmesiniz arzuluyoruz" dedi.