‘Bu hikayeyi birlikte yazdık’

Trendyol Süper Lig'de kalıcı olmak isteyen Bodrum FK'da teknik direktör İsmet Taşdemir, bir televizyon programının konuğu oldu. Soruları yanıtlayan Taşdemir, Bodrum FK'nın zorlu bir süreçten geçtiğini ama ayakta kalmak için ellerinden geleni yapacaklarını söyledi. Başarı için güven sağlamayı hedeflediklerini belirten Taşdemir, "Burada Bodrum FK adına bir hikaye var. Bu hikaye birlikte yazıldı. Hayaller ve hedeflerimizin ortak noktada buluştuğunu gördüm. İlk görüşmemizde uyumu yakaladık. Daha sonra lerimizin takımı kurduk ve bu noktalara geldik. Bu hedefler doğrultusunda kadromuzu koruyarak yeni takviyelerle güçlendirmek için çabaladık" ifadelerini kullandı.

"PUŞCAŞ İYİ BİR TRANSFER"

Taşdemir, Puşcaş'ın özelliklerinin Bodrum FK ile örtüştüğünü belirterek, "Scout, başkan veya teknik direktör bir oyuncuyu "Kesinlikle istiyorum" diyerek alamaz. Herkesin ortak bir kanaatte olması gerekiyor. Puşcaş da böyle bir oyuncu, ortak bir uzlaşı ile aldık. Ben iyi bir transfer olduğunu düşünüyorum. Zamanla çok daha iyi olacaktır" dedi.

YEŞİL-BEYAZLILARDA TAYLAN İYİLEŞTİ

G.Saray'dan kiralık gelen Taylan Antalyalı, sakatlığını atlattı. Arka adalesinde yaşadığı sakatlık nedeniyle ilk 8 haftayı kaçıran Taylan'ın iyileştiği öğrenildi. Geçtiğimiz hafta oynanan Kasımpaşa maçında 18 kişilik kadroya giren ve yedek kulübesinde forma şansı bekleyen Taylan'ın milli aranın ardından oynanacak Ç.Rize maçına büyük ihtimalle ilk 11'de başlayacağı kaydedildi.