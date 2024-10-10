Denizlispor’dan hakem şikayeti

Nesine 3. Lig 4. Grup takımlarından Denizlispor, geçtiğimiz hafta oynanan Büyükçekmece Tepecikspor maçının hakemini TFF ve MHK'ya şikayet etti. Karşılaşmada Ramazan Karakurt'un gördüğü kırmızı kartın haksız olduğunu iddia eden yeşil-siyahlılar, karşılaşmanın görüntüleriyle TFF ve MHK'ya başvuru yaptı. Konuyla ilgili olarak Denizlispor Kulübünden yapılan açıklamada; "Denizlispor - Büyükçekmece Tepecikspor maçında, verdiği hatalı kararlarla maçın sonucuna doğrudan müdahale eden hakem Melih Kurt ile ilgili olarak Türkiye Futbol Federasyonu ve Merkez Hakem Kurulu'na gerekli başvuruyu yaptık. Gereken müdahaleyi yapan Türkiye Futbol Federasyonu ve Merkez Hakem Kurulu'na teşekkür eder, benzer olayların tekrar yaşanmamasını rica ederiz" denildi.

TURGUTLU 1984'TE GÜLAY GÖREVDE

Nesine 3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta oynadığı 5 maçta 4 mağlubiyet, 1 beraberlik alarak son sıraya demir atan 7 Eylül Turgutlu 1984'te teknik heyet değişimi yaşandı. Kırmızısiyahlılarda teknik direktör Ömer Kaplan, takımın kan değişikliğine gitmesi gerektiğini belirterek istifa ederken, başkan Gökhan Akın takımı geçen sezonun son haftalarında teknik direktörlük görevine getirilen Eray Gülay'a emanet etti. Gülay kulüpte son olarak gençlik geliştirme teknik sorumlusu olarak çalışıyordu. Genç teknik adam takımın başındaki ilk antrenmanına da çıktı.