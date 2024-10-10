Ege derbisinde kazanan Soma

Ziraat Türkiye Kupası 2'nci Turu'nda Ege derbisinde Somaspor deplasmanda Nazillispor'u 5-1 mağlup etti. Soma temsilcisi adını üst tura yazdıran taraf oldu. Nazilli İlçe Stadı'nda Nesine 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta birbirlerine rakip olan iki takımı karşı karşıya getiren karşılaşmada konuk ekibin gollerini 8'inci dakikada Rahmi Anıl, 61'inci dakikada (P) ve 72'nci dakikada Erkan Şentürk ile 86 ve 89'uncu dakikalarda Kadir Karış kaydetti. Nazilli temsilcisi, bu gollere yalnız 33'üncü dakikada Miraç Furkan ile yanıt verince tur atlayan ekip Somaspor oldu. Nazilli ekibi mücadele sonunda büyük üzüntü yaşadı.