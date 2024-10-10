Fener’e hücum

Fenerbahçe'nın yıldızları ocak ayında başlayacak ara transfer döneminin gözdesi oldu. Sarı-lacivertliler, ara transfer döneminde ilk olarak Cengiz Ünder ile yollarını ayırabilir. 27 yaşındaki milli oyuncuya İtalya'dan, Rusya'dan ve Suudi Arabistan'dan ciddi taliplerin olduğu söyleniyor. Yönetimin de henüz bekleneni veremeyen Cengiz'e gelecek teklifleri değerlendirilmesi yönünde karar aldığı ifade edildi. Fenerbahçe'nin yaz transfer döneminde uzun uğraşlar sonucunda Sevilla'dan kadrosuna kattığı Youssef En- Nesyri için flaş bir iddia gündeme geldi. FASLI İÇİN BASTIRIYORLAR

İspanyol basınında yer alan haberde, Sevilla'nın, Faslı futbolcu Youssef En-Nesyri'yi yeniden kadrosuna katmak istediği öne sürüldü. Victor Orta yönetimindeki İspanyol ekibinin, ara transfer döneminde 27 yaşındaki futbolcunun transferi için girişimde bulunabileceği öne sürüldü.