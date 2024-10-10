Fethiyespor’da gençlere alkış

Ziraat Türkiye Kupası'nda Düzcespor'u penaltı atışları sonucu yenerek adını bir üst tura yazdıran Fethiyespor'da teknik direktörü Selahaddin Dinçel önemli açıklamalarda bulundu. Dinçel, "Bu maçta hem ligde az süre alan oyunculara şans vermek hem de genç oyuncularımızın tecrübe kazanmasını istedik" ifadelerini kullanırken genç oyunculara özel bir parantez açarak, 2006 doğumlu iki futbolcunun süre aldığını belirten Dinçel, altyapıdan yetişen Cihan'ın 120 dakika sahada kaldığını ve Murat Çepel'in de 75 dakika boyunca mücadele ettiğini söyledi. Murat'ın penaltı kaçırmasına rağmen büyük bir tecrübe kazandığını belirten Dinçel, "Bu gençlerin sayısı artacak ve Fethiyespor'un temelleri sağlam olacak" diye konuştu.