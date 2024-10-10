Göztepe taçlandı

Trendyol Süper Lig'de milli araya Sivasspor galibiyetiyle giren Göztepe'de bu sezon kullanılan taç atışları skora önemli katkı sağlıyor. Geçen sene sezon ortasında takımın başına geçen Stanimir Stoilov'un bu konuyu çok ciddiye aldığı ve taç organizasyonları için özel bir formül geliştirdiği belirtildi. Geçtiğimiz yıl temelleri atılan bu sistemde taşlar yavaş yavaş yerine oturmaya başladı ve takım skor anlamında bu organizasyonların meyvesini almaya başladı.

AÇILIŞI KAYSERİ'DE YAPTILAR

Bu sezon çıktığı 7 karşılaşmada attığı 14 golün 3'ünü uzun taç atışlarının ardından bulan Göz-Göz'ün bu taktik için uzun süredir çalıştığı öğrenildi. Taç atışları için teknik direktör Stanimir Stoilov'un özel bir ekip kurduğu ve bu ekibin başına duran top ustası İtalyan antrenör Fabio Viviani'yi geçirdiği ifade edildi. Sezonun taç atışından gelen ilk golü Kayserispor müsabakasında geldi. Djalma Silva'nın kullandığı taç atışını Heliton indirdi ve Taha Altıkardeş'in vuruşuyla meşin yuvarlak ağlarla buluştu.

ÖZEL HAVLU TAKTİĞİ UYGULADI

Sonraki hafta Samsunspor maçında kullanılan taç atışı sonrası Samsun oyuncusu Zeki topu kendi ağlarına gönderirken, geçen hafta Sivas maçında yine bir taç organizasyonuyla Nazım Sangare topu ceza sahası içine ortaladı, Isaac Solet'in çevirdiği topu Romulo kafayla filelere gönderdi. Atılan 3 golün de taç atışlarının büyük payı olduğu göze çarparken, takım malzemecisinin müsabakalarda uzun taç atışı için belirli noktalara topun kurulanması için özel olarak havlu koyduğu gözlemlendi.

HOŞ GELDİN AYA

Göztepe A takım kaptanı İsmail Köybaşı'nın Aya isminde bir kız çocuğu dünyaya geldi. Kulüpten yapılan açıklamada, "Kaptanımız İsmail Köybaşı ve kıymetli eşi Nimet Köybaşı'nın bir kız çocuğu dünyaya geldi. Nimet&İsmail çiftini tebrik ediyor, ailemizin en minik üyesi Aya'ya sağlıklı ve mutlu bir ömür diliyoruz. Hoş geldin Aya" ifadelerine yer verildi. Geçen sene 1. Lig şampiyonluğunda İsmail Köybaşı, ödül törenine sırtında kızının adının yazdığı bir bebek kıyafetiyle çıkmıştı. Kutlama töreninde hamile olan eşine uzun süre sarılan Köybaşı, çocuğunun dünyaya geleceğini şampiyonluk günü taraftarlar ile paylaşmıştı.