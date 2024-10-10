Kulalı öğretmen Türkiye şampiyonu

Kula Belediyesi Spor Kulübü sporcusu ve aynı zamanda Rafet Üçelli Ortaokulu beden eğitim öğretmeni olarak görev yapan Turhan Güney, Antalya'da düzenlenen Veteranlar Türkiye Badminton Şampiyonası'nda 35+ tek erkekler kategorisinde 128 sporcu arasında Türkiye Şampiyonu oldu. Onlarca başarıya imza atan ve beden eğitimi öğretmeni olarak görev yaptığı okulda öğrencileriyle birlikte çeşitli etkinliklerle adını duyuran Turhan Güney, büyük bir başarıya daha imza attı. Güney, Türkiye'nin dört bir yanından gelen sporcular arasında şampiyon olmasından dolayı büyük mutluluk duyduğunu ifade etti.