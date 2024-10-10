Manisa FK’nın gözü zirvede

Trendyol 1. Lig'de hedefini şampiyonluk olarak belirleyen Manisa FK, gözünü zirveden ayırmıyor. Sezona belediye ile yaşadığı sıkıntılar ile başlayan siyah-beyazlı ekip, 8. haftanın sonunda kendini 4. sırada buldu. Oynadığı 8 müsabakada 4 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyet elden eden Manisa temsilcisinin lider Kocaelispor ile arasında 2 puanlık bir fark bulunuyor. Milli aranın ardından Iğdır FK ile kozlarını paylaşacak Manisa temsilcisi, rakibini yenerek Körfez ekibinin puan kaybını bekleyecek. Manisa FK Teknik Direktörü Çağdaş Çavuş, "Rakbimizi iyi analiz ettik. Mutlak galibiyet istiyoruz. Liderlik koltuğuna oturarak bütün zorluklara nasıl göğüs gerdiğimizi göstermek istiyoruz" dedi.

KARŞIYAKA'DA AKÇAY FARKI

Nesine 3'üncü Lig 1'inci Grup'ta yıllardır hasret kaldığı şampiyonluğa bu sene ulaşmaya çalışan Karşıyaka'da teknik direktör Mustafa Reşit Akçay, sezon başında göreve geldiği takımını zirveye çıkardı. Yeşil-kırmızılılarda Başkan İlker Ergüllü, Futbol Şube Başkanı Gökhan Şensan ve yönetimin sezon başında takımı emanet ettiği tecrübeli teknik adam, takımını henüz ligin ilk haftalarından şampiyonluk yarışına soktu. Kaf-Kaf'ın Mustafa Reşit Akçay yönetiminde kurduğu iddialı kadro, ligin ilk 4 haftasında kalesinde gol görmeyip 48 yıl sonra ilki başardı. Akçay yönetiminde 1 beraberliğin ardından üst üste 4 galibiyet alan Karşıyaka, 5 hafta sonunda 13 puanla zirveye ortak oldu. İzmir ekibi, 5 maçta yalnız son hafta Bornova 1877 önünde kalesinde tek gol görüp 10 kez rakip ağları sarstı.

ALİAĞA FK'DA TOROS DÖNEMİ

Nesine 3. Lig'de mücadele eden Aliağa FK, teknik direktör Fatih Çardak ile yollarını ayırdıktan sonra yeni teknik direktör olarak Mesut Toros ile anlaşmaya vardı. İzmir ekibi 1 yıllık anlaşma sağladığı Toros için kulüp binasında imza töreni gerçekleştirdi. Kulüp başkanı Kamil Önal'ın da katıldığı törende konuşan 55 yaşındaki tecrübeli teknik adam, "Aliağa Futbol Kulübü ailesi, bu büyük camianın bir parçası olarak göreve başlamanın heyecanını yaşıyorum. Kulübümüzün tarihine, değerlerine ve hedeflerine uygun olarak, takımımızı en iyi şekilde hazırlamak, başarılarla dolu bir sezon geçirmek için var gücümüzle çalışacağız. Hem sahada hem de saha dışında, Aliağa'ya yakışır bir mücadele sergileyeceğimizden hiç şüpheniz olmasın" ifadelerini kullandı.