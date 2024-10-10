Muğlaspor evinde tatsız

Nesine 3. Lig 2. Grup'ta mücadele eden Muğlaspor, Ziraat Türkiye Kupası 2. Tur karşılaşmasında Sarıyer ile karşı karşıya geldi. Normal süresi 2-2'lik skorla tamamlanan karşılaşmada uzatma bölümü ise karşılıklı atılan gollerle 4-4'lük sonuçla bitti. Maç penaltılara giderken, yeşil-beyazlı Muğla temsilcisi penaltılarda rakibine 4-2 kaybetti. Muğlaspor 6'ncı dakikada Oğuzhan Sertakan ile öne geçti. 29 ve 45+2'de Mertcan'ın attığı gollerle Sarıyer soyunma odasına 2-1 önde girdi. 90+9'da Muğla ekibi Utkan'ın golüyle maçı uzatmalara götürdü. Muğlaspor, uzatmalarda Taha ve Mertan'a engel olamazken, Furkan ve Savaş (P) skora denge getirdi. Penaltılara giden maçta Muğlaspor 4-2'lik skorla rakibi Sarıyer'e yenilerek elendi.