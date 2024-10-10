Trabzonspor’un Orban sevdası

Süper Lig'de milli araya zirvenin uzağında giren Trabzonspor'da Gift Orban'ın ismi yeniden gündeme geldi. Bordo-mavililer, Olympique Lyon'un 22 yaşındaki forveti Gift Orban'ı yaz transfer döneminde istemiş ama alamamıştı. Karadeniz ekibinin Lyon'da istenmeyen Njeryalı futbolcu için ocak ayında yeniden devreye girmesi bekleniyor. Fransız ekibinin hocası Sage, genç futbolcuyu kadroya aldığı iki Avrupa maçında oynatmadı, 2 lig karşılaşmasında ise kadroya bile almadı. Teknik direktör Şenol Güneş'in de golcü oyuncu için yönetime rapor verdiği ifade edildi. Futbolcunun Fransız ekibi Lyon ile sözleşmesi 2028 yılına kadar devam ediyor.