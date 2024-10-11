Avrupa’da doludizgin

Ege ekipleri Aliağa Petkimspor ve Manisa Basket, ilk kez mücadele ettikleri Şampiyonlar Ligi'nde fırtına gibi esmeye devam ediyor. B Grubu'nda mücadele eden Petkim, Polonya ekibi King Szczecin'in ardından Filou Oostende'yi de yendi ve Unicaja Malaga'yla birlikte grup liderliğini paylaştı. H Grubu'nda mücadele eden Manisa temsilcisi ise UCAM Murcia'nın ardından FMP'yi de farklı mağlup etti ve grup liderliğini sürdürdü. İzmir ekibi, grubunun 3. maçında 23 Ekim'de Malaga'ya konuk olurken, Manisa Basket ise 22 Ekim'de Peristeri'yi ağırlayacak. Öte yandan Petkim'in yeni transferlerinden olan DeWayne Russell, Oostende maçında parkede ter dökerken, Manisa Basket'ten sezon başı Karşıyaka'ya giden Daron Russell da saha kenarında ağabeyini destekledi.

LEE'DEN YENİ REKOR

Manisa Basket'te Maccabi Tel Aviv'e transfer arifesinde olan NBA patentli yıldız Saben Lee, takımını rekor kırarak liderliğe taşıdı. Grupta çıktığı ilk maçta geçen sezon Final Four oynayan UCAM Murcia'yı 103-97 yendikleri maçta Manisa ekibinde 36 sayıyla oynayan guard Lee, dün de Sırbistan'da FMP deplasmanında 43 sayıyla takımını 101-97'lik galibiyete ulaştırdı. Lee, Şampiyonlar Ligi rekorunu egale etti. Lee ayrıca Şampiyonlar Ligi'nde üst üste iki maçta 30 sayının üzerine çıkan ilk oyuncu oldu.