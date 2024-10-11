Bodrum FK’da Musah parlıyor

Süper Lig'in sürpriz çıkış yapan ekiplerinden Bodrum FK'nın genç orta saha oyuncusu Ganalı Musah Mohammed, bu sezonki başarılı performansıyla tam not aldı. 8 Lig maçın tamamında oynayan, defansif orta saha oynamasına rağmen 2 asist yapmayı başaran 22 yaşındaki ön libero, Süper Lig'in zirveye oynayan takımlarının oyuncu izleme(scouting) listesine girdi. Scout ekipleri Mohammed'in maçlarını statta takip etmeye başlarken, koşu mesafesi ve top kapma istatistikleriyle Afrikalı oyuncunun diğer ön liberolar arasında sivrildiği öğrenildi. 2020-21 sezonunda ülkesi Gana'dan Ankaraspor'a transfer olarak Türkiye kariyeri başlayan 2002 doğumlu oyuncu, 2021- 22 sezonunda Eyüpspor'la el sıkışıp İstanbul ekibinde 6 karşılaşmada görev aldı. 2022-23'te çıkış yaptığı Bodrumspor'la anlaşan Muhammed, Muğla temsilcisi ile 74 maçın 61'inde 11'de forma giymeyi başardı.