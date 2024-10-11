En-Nesyri’ye sürpriz talip

Fenerbahçe'nin sezon başında Sevilla'dan 19.5 milyon Euro'ya kadrosuna katarak Türkiye'nin bonservis rekorunu kırdığı Faslı forvet Youssef En-Nesyri'ye sürpriz bir talip çıktı. İspanyol basınında yer alan haberde, Sevilla'nın Faslı futbolcuyu yeniden kadrosuna katmak istediği öne sürüldü. Victor Orta yönetimindeki Sevilla'nın, ara transfer döneminde 27 yaşındaki futbolcunun transferi için girişimde bulunabileceği öne sürüldü. En-Nesyri'yi Fenerbahçe'ye gönderen Sevilla, 27 yaşındaki futbolcunun yokluğunda hücum hattında büyük sıkıntı çekti. Sevilla, ligde 9 maçta yalnızca 10 gol bulabildi. Ligde kötü bir dönemden geçen İspanyol ekibi, 9 haftada topladığı 12 puanla milli maç arasına 12. sırada gitti. Haberde, sarı-lacivertlilerin ise büyük uğraşlar sonucu kadrosuna kattığı En-Nesyri'yi kolay kolay bırakmaya niyetinin olmadığı ifade edildi.