Horoz’da Yıldırım’dan 2 hedef

Nesine 3. Lig 4. Grupta ilk 5 haftada 1 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 yenilgi ile 6 puan toplayarak puan cetvelinde 7. sırada yer alan Denizlispor'un ilk 5 haftasını Başkan Ahmet Yalın Yıldırım Yeni Asır'a değerlendirdi. Rasyonel hedeflerinin ligde kalmak, duygusal hedeflerinin ise Play- Off oynamak olduğunu açıklayan Yıldırım, "Şartlar belli. Çoğu takım 100'er milyonluk takım kurarken, biz 20 milyonluk bütçeli takım kurmaya çalıştık. Gençlerle mücadelemizi sonuna kadar vereceğiz" dedi.

HAKEM KIZAĞA ÇEKİLDİ

Denizlispor Başkanı Ahmet Yalın Yıldırım, Tepecikspor maçını yöneten ve futbolcuları Ramazan Karakurt'a hatalı kırmız kart gösterip maçın sonucuna direkt tesir eden Trabzon Bölgesi hakemi Melih Kurt'a MHK verildiğini öğrendiklerini söyledi. Pazar günü karşılaşacakları ve en uzak deplasman olan haftasonu Ağrı 1970 SK maçı yolculuğuna da değinen Yıldırım kendisi dahil 5 yöneticinin maça gideceğini kaydetti. Yıldırım, Ağrı maçı deplasman giderinin 500 bin lirayı bulacağını sözlerine ekledi.