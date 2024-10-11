Kaf-Kaf’ta Akçay’dan öz eleştiri

Nesine 3. Lig 1. Grup'ta şampiyonluğun favori takımlarından Karşıyaka'da teknik direktör Mustafa Reşit Akçay öz eleştiri yaptı. Eksikleri olduğunu, takım olarak zamanla çıtayı yükselteceklerini söyleyen Akçay, "Saha içi bölgeler arasında sağlıklı geçişler yapmakta zorlanıyoruz. Oyuncu kalitemizden memnunuz ancak birlikte oynamanın getirdiği zorlanmaları yaşıyoruz. Farklı oyun kültürlerine sahip oyuncularımızı ortak akıl havuzunda buluşturmaya çalışıyoruz. Saha içinde birlikte oynamayı üst seviyeye çıkardığımızda herşey daha kolay olacak. Taraftarımız bize samimi duyguları ile çok destek veriyor, bu bizim için çok büyük bir şans. Biz takım olarak camiamıza yakışan mücadeleyi sahada vereceğiz" dedi. Yeşil-kırmızılılar pazar günü Tire'de Kuşadasıspor ile karşı karşıya gelecek.