Karşıyaka, Merkezefendi Basket’i rahat geçti

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi 2. hafta açılış maçında Karşıyaka ile Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket karşı karşıya geldi. İzmir temsilcisi mücadeleden 105-88 galip ayrıldı.
Karşıyaka ligde ilk galibiyetini alırken, Denizli temsilcisi ikinci maçından da mağlubiyetle ayrıldı.
Karşılaşmanın başında 7-2'lik üstünlük kuran Karşıyaka önünde Cook'la sayılar bulan konuk ekip, 6. dakikada Ayberk'in 3 sayılık basketiyle 15-13 öne geçti. Üstünlüğü tekrar ele geçiren Karşıyaka, periyodu 29-21 üstün tamamladı.
İkinci periyodun 6 dakikalık bölümünde rakibine sadece 6 sayı şansı veren Karşıyaka, farkı 25 sayıya çıkardı: 52-27. Ev sahibi ekip, soyunma odasına 60-43 önde gitti.
Üçüncü periyotta üstünlüğünü sürdüren Karşıyaka, 25. dakikasına 76-54 üstün geçtiği periyodu 86-58 önde bitirdi. Karşıyaka, müsabakadan 105-88 galibiyetle ayrıldı.
Müsabakanın 2. periyodunda ayak bileğinden sakatlanan Karşıyakalı Sean McDermott müsabakaya devam edemedi.
Salon: Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka
Hakemler: Mehmet Şahin, Alper Altuğ Köselerli, Burak Yılmaz
Karşıyaka: Kenan Sipahi 11, Thomas Akyazılı, Jefferson 4, Webb 23, Boutsiele 8, McCollum 22, Russell 21, Hakan Sayılı, Mehmet Efe Demirel 4, McDermott 6, Mert Celep 2, Muhsin Yaşar 4
Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket: Cooper 23, Cook 23, McLemore 10, Muhaymin Mustafa 2, Bleijenbergh 14, Arca Tülüoğlu, Berke Aygündüz, Shittu, Reese 2, Ayberk Olmaz 14
1. Periyot: 29-21
Devre: 60-43
3. Periyot: 86-58
5 faulle çıkan: 39.41 Cooper (Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket)