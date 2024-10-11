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Karşıyaka, Merkezefendi Basket'i rahat geçti

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi 2. hafta maçında Karşıyaka, Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket'i 105-88 mağlup ederek ligdeki ilk galibiyetini aldı.

AA
Karşıyaka, Merkezefendi Basket’i rahat geçti

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi 2. hafta açılış maçında Karşıyaka ile Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket karşı karşıya geldi. İzmir temsilcisi mücadeleden 105-88 galip ayrıldı.

Karşıyaka ligde ilk galibiyetini alırken, Denizli temsilcisi ikinci maçından da mağlubiyetle ayrıldı.

Karşılaşmanın başında 7-2'lik üstünlük kuran Karşıyaka önünde Cook'la sayılar bulan konuk ekip, 6. dakikada Ayberk'in 3 sayılık basketiyle 15-13 öne geçti. Üstünlüğü tekrar ele geçiren Karşıyaka, periyodu 29-21 üstün tamamladı.

İkinci periyodun 6 dakikalık bölümünde rakibine sadece 6 sayı şansı veren Karşıyaka, farkı 25 sayıya çıkardı: 52-27. Ev sahibi ekip, soyunma odasına 60-43 önde gitti.

Üçüncü periyotta üstünlüğünü sürdüren Karşıyaka, 25. dakikasına 76-54 üstün geçtiği periyodu 86-58 önde bitirdi. Karşıyaka, müsabakadan 105-88 galibiyetle ayrıldı.

Müsabakanın 2. periyodunda ayak bileğinden sakatlanan Karşıyakalı Sean McDermott müsabakaya devam edemedi.

Salon: Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka

Hakemler: Mehmet Şahin, Alper Altuğ Köselerli, Burak Yılmaz

Karşıyaka: Kenan Sipahi 11, Thomas Akyazılı, Jefferson 4, Webb 23, Boutsiele 8, McCollum 22, Russell 21, Hakan Sayılı, Mehmet Efe Demirel 4, McDermott 6, Mert Celep 2, Muhsin Yaşar 4

Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket: Cooper 23, Cook 23, McLemore 10, Muhaymin Mustafa 2, Bleijenbergh 14, Arca Tülüoğlu, Berke Aygündüz, Shittu, Reese 2, Ayberk Olmaz 14

1. Periyot: 29-21

Devre: 60-43

3. Periyot: 86-58

5 faulle çıkan: 39.41 Cooper (Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket)

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