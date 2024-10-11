Menemen FK’da Basatemür mutlu

Nesine 2. Lig Kırmızı Grup'ta oynadığı 6 karşılaşmada sahadan 5 galibiyet ve 1 beraberlikle ayrılan zirve ortağı Menemen FK'da teknik direktör Burhanettin Basatemür önemli açıklamalarda bulundu. Basatemür, sezona namağlup şekilde çok iyi başladıklarını vurgularken, "İnşallah sonu da iyi olur" dedi. Transferde önceliklerinin amatör lig olduğunu ifade eden Basatemür, Soma'da yaptığı gibi Menemen'de de bu tür oyuncuların artacağını söyledi. Deneyimli çalıştırıcı, Menemen FK'da imkanların ve şartların daha iyi olduğunu kaydederken, kadro yapılanması konusunda Somaspor'dan bir üst seviyeye çıkacaklarını belirtti.

ALTINORDU'NUN TESELLİSİ MUSTAFA

Ziraat Türkiye Kupası 2'nci Tur mücadelesinde deplasmanda Küçükçekmece Sinopspor'a 7-3 yenilerek kupaya veda eden Altınordu'nun tesellisi 15 yaşındaki sol kanat oyuncusu Mustafa Duru'nun kupa tarihine geçmesi oldu. Yedek soyunduğu karşılaşmanın ikinci yarısında oyuna giren Mustafa, 86'ncı dakikada attığı golle kupa tarihinin en genç golcüsü ünvanını elde etti. Takımının 3'üncü golünü kaydeden Mustafa Duru (15 yıl 4 ay), rekoru Ahmet Üner'den (15 yıl 9 ay) devraldı. Manisa Murat Germen Okulspor'da futbola başlayan Mustafa, Manisaspor altyapısında oynadıktan sonra 2022'de Altınordu altyapısına transfer oldu.

MUĞLA GÖZÜNÜ LİGE ÇEVİRDİ

Ziraat Türkiye Kupası 2'nci Tur mücadelesinde sahasında Sarıyer'i konuk eden 3'üncü Lig temsilcisi Muğlaspor gol düellosu şeklinde geçen maçta rakibine penaltılarla yenilerek elendi. Ligde oynadığı 5 karşılaşmada 3 galibiyet ve 2 beraberlik alarak namağlup 11 puanla 2'nci sırada yer alan yeşil-beyazlılarda teknik direktör Besim Durmuş mücadeleden dolayı çok mutlu olduğu ifade etti. Durmuş, çok zevkli bir mücadele ortaya koyduklarını belirterek, "Kupada yolumuza devam etmek isterdik ancak olmadı. Artık tamamen lige odaklanacağız" şeklinde konuştu.