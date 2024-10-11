Potada derbi günü

Basketbol Süper Ligi'ndeki ikinci hafta mücadelesinde Karşıyaka, Ege derbisinde bugün Merkezefendi Belediyesi Basket'i ağırlayacak. Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu'ndaki maç saat 18.00'de başlayacak. Bilet fiyatları tam 250, öğrenci 150 TL olarak belirlendi. Karşıyaka ligin ilk hafta mücadelesinde Bahçeşehir Koleji'ne deplasmanda 82-68 mağlup olmuştu. Denizli temsilcisi Merkezefendi ise ilk maçta evinde Mersin Spor'a 75-65 yenildi. İki takımda derbide kazanarak bu sezonki ilk galibiyetini almanın peşinde olacak. İki takım arasında oynanan son 5 müsabakada yeşil-kırmızılıların rakibine karşı üstünlüğü bulunuyor. Kaf-Kaf rakibini 4 kez mağlup ederken, Merkezefendi Belediyesi Basket ise bir galibiyet elde edebildi.