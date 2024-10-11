Sonu 3 puan olsun

UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup 3. maçında A Milli Futbol Takımı, bugün saat 21.45'te Samsun Yeni 19 Mayıs Stadyumu'nda Karadağ ile karşılaşacak. Mücadeleyi İtalya Futbol Federasyonu'ndan Daniele Chiffi yönetecek. Chiffi'nin yardımcılıklarını aynı ülkeden Alessio Berti ve Luigi Rossi yapacak. Karşılaşma TV 8 ekranlarından canlı olarak yayımlanacak. Milliler grubun ilk mücadelesinde deplasmanda Galler ile 0-0 berabere kalırken, İzmir'de oynadığı İzlanda'yı ise 3-1 mağlup etti ve 4 puan liderlik koltuğunda yer alıyor. Karadağ ise İzlanda'ya 2-0, Galler'e de 2-1 yenildi ve son sırada bulunuyor. Türkiye ile Karadağ ile 2'si resmi, 2'si de özel olmak 4 kez rakip oldu. Söz konusu müsabakalarda milliler 2 kez sahadan galip ayrılırken, 2 maç da berabere sona erdi. Ay-yıldızlılar 7 gol atarken, kalesinde 5 gol gördü. İki ülke son olarak 16 Kasım 2021 tarihinde Karadağ'da oynanan 2022 Dünya Kupası Elemeleri'nde grup müsabakasında karşılaştı ve sahadan 2-1 galip ayrıldı. A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella, ay-yıldızlıların başında bugüne kadar 10'u resmi, 5'i özel olmak üzere 15 maça çıktı. Montella yönetimindeki milliler, geride kalan müsabakalarda 7 galibiyet, 5 mağlubiyet ve 3 beraberlik aldı.

ARDA: ANCELOTTİ İLE BİR SORUN YOK

A Milli Takım'ın genç yıldızı Arda Güler, dün Samsun'da basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Başarılı oyuncu Real Madrid'in teknik direktörü Ancelotti ile arasında bir sorun olup olmadığına dair soruya, "Hocamla aramda hiçbir sorun yok. Bu sene daha fazla süre alıyorum. Ülkemi en iyi şekilde temsil etmek istiyorum. Orada her şey yolunda. Tabii ki her maç oynamak isterim ama hiçbir problem yok. Milli takıma da hizmet etmek istiyorum, goller, asistler yapmak istiyorum" yanıtını verdi.

MİLLİLERDE EKSİK ÇOK

A Milli Takım aday kadrosunda, Cenk Özkacar, Çağlar Söyüncü, Doğan Alemdar ve Ozan Kabak sakatlıkları sebebiyle yer almadı. Millilerde ayrıca kadroya çağrılan İsmail Yüksek ve Mert Günok ise sakatlıklardan dolayı çıkarıldı. Mert'in yerine de Eyüpspor'dan Berke Özer alındı. Galler karşısında gördüğü kırmızı kart nedeniyle İzlanda maçında oynamayan Barış Alper Yılmaz'ın da cezası bitti ve Karadağ mücadelesinde yer alabilecek.

SAMSUN'DA 3. MİLLİ HEYECAN

Ay-yıldızlılar, bugüne kadar Samsun'da 2 kez sahaya çıktı. Kırmızı- beyazlılar, burada oynanan iki maçı da kazandı. Milli takım bu süreçte 1 Mayıs 1996'da Ukrayna'yı 3-2 ve 19 Haziran 2023'te de Galler'i 2-0'lık skorla mağlup etti. Samsunlu futbolseverler maça büyük ilgi gösterirken, müsabakanın biletleri dakikalar içerisinde tükendi. Taraftarların maç için özel hazırlıklar yaptığı gelen bilgiler arasında. Milliler, daha önce fire vermediği Samsun'da Karadağ'ı da mağlup ederek grup liderliğini devam ettirmenin peşinde.