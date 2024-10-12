Altay’da Gürüz’den yatırımcı hamlesi

Altay camiasının önemli isimlerinden Prof. Dr. Yüksel Gürüz, siyah-beyazlı kulübe önemli bir yatırımcının talip olduğunu açıkladı. Süper Lig'den düştükten sonra büyük bir borç yüküyle karşı karşıya kalan Altay'ın durumunun üzücü olduğunu dile getiren Yüksel Gürüz, kulübün kurtuluşu için aracılık yapmaya çalıştığını belirtti. Kulübe ilgisi olan yatırımcı firmanın borçları üstlenecek güçte olduğunu söyleyen Gürüz, "Uluslararası ilişkileri olan, Türki cumhuriyetlerle işler yapan bir firma. Bir banka kurma arifesindeler. Güvendiğim, tanıdığım insanlar. Altay, İzmir'in bir markasıdır. Benim için önemli olan şehrimizin takımları. Bütün İzmirlilerin vefalı olması lazım. Ben uzun yıllar hem Altay'da hem Türkiye Futbol Federasyonu'nda (TFF) görev yaptım. Altay için bir fırsat yaratabilirsem seve seve kullanabilirim" dedi.