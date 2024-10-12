Barış’a Ada takibi

Sezon başında kalıp kalmayacağı merak edilen gösterdiği performansla Milli Takım'ın değişilmez isimleri arasına giren ve Avrupa kulüplerine peşine takan Barış Alper Yılmaz için yine flaş bir transfer iddiası ortaya atıldı. Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho'nun Porto'da öğrencisi olan ve şu sıralarda Premier Lig'de Nottingham Forest'ı çalıştıran Nuno Espirito Santo'nun, sarı-kırmızılı ekibin 24 yaşındaki yıldızını takımında görmek istediği öğrenildi. İngiliz temsilcisinin transfer için sezon sonunu beklemeyeceği ve ara transfer döneminde resmi teklifle sarı-kırmızılıların kapısını çalacağı iddia edildi. Barış Alper Yılmaz, bu sezon sarı-kırmızılı ekipte 13 karşılaşmaya çıkarken 4 gol 1 asistlik performans gösterdi. Piyasa değeri 21 milyon Euro olan 24 yaşındaki futbolcunun Galatasaray'la 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor. Bu arada Galatasaraylı yöneticilerin Yunus Akgün'ün sözleşmesini uzatmak için harekete geçtiği ve Yunus Akgün ile menajerine 40 milyon Euro teklif ettiği konuşuluyor. Ancak Yunus Akgün'ün yeni sözleşme teklifini geri çevirdiği öne sürüldü.