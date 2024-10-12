Derbi KSK’nin

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'ndeki Ege derbisinde Karşıyaka, sahasında Yukatel Merkezenefendi Belediyesi Basket'i farklı mağlup etti: . Lige yenilgiyle başlayan iki ekipten yeşil-kırmızılılar ilk galibiyetini alırken, mavi-yeşilliler ikinci mağlubiyetini yaşadı. Müsabakaya iyi başlaya Kaf-Kaf, ilk periyodu 29-21 önde kapattı. İkinci çeyrekte oyundaki baskını artıran yeşil-kırmızılılar, farkı çift hanelere taşıdı ve devreye 60-43 önde girdi. Üçüncü çeyrekte rakibinin farkı azaltma çabalarına izin vermeyen Karşıyaka, son bölüme 86-58'lik önemli bir skor avantajıyla girdi. Son bölümde Merkezefendi aradaki farkı azaltmak için elinden geleni yapsa da İzmir temsilcisi buna izin vermedi. Karşıyaka, parkeden 17 sayı farkla 105-88 galip ayrıldı.

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Lig 2. hafta mücadelesinde Karşıyaka ile Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket, Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu'nda karşılaştı. Bir pozisyonda, Karşıyaka oyuncusu Sean McDermott (22) sakatlık geçirerek oyundan çıktı. Genç oyuncu, müsabakaya devam edemedi.