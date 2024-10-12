Ege’nin milli gururu

Ege kulüplerinin yetiştirici kimliği her dönem olduğu gibi bu sezon da devam ediyor. U20 Milli Takımı'nın 2-1 mağlup olduğu Elit Lig 3. maçında Ay-Yıldızlılar'ın ilk 11'inde Ege takımlarının altyapısından yetişmiş 5 oyuncu yer aldı. Altınordu'dan Serhat Öztaşdelen, İlkan Sever, Sami Satılmış; Altay'dan Efe Sarıkaya, Bodrum FK'dan Yusuf Sertkaya Ege ekiplerinde yetişen oyuncular olarak bölgenin gururu oldu. Manisa FK'dan Efe Taylan Altunkara ve Umut Erdem; Altınordu'dan Furkan Yöntem ve Burak Gültekin ise mücadelenin ilerleyen dakikalarında oyuna girince, Türk futbolunun geleceğinde Ege ekiplerinin rolünün büyük olduğu apaçık ortaya çıktı.

10 FUTBOLCU GÖREV YAPTI

Altınordu öz kaynağından yetişen Kaleci Serhat Öztaşdelen maçın tamamında kaleyi korurken, Sami 90+1'de yerini Altınordu'dan takım arkadaşı Burak'a bıraktı. Forvet İlkan ilk 45 dakikada görev yaparken, Furkan ise 70'te oyuna girdi. Bodrum FK'dan Yusuf 70 dakika şans bulurken, Altay altyapısından yetişen Efe Sarıkaya müsabakanın tamamında forma giydi. Manisa FK'dan Efe Taylan ve Umut Erdem ise ikinci yarıda görev aldı.