Fenerbahçe’de rota Lindelöf

Ocak ayındaki transfer dönemi öncesi işi sıkı tutan Fenerbahçe, fırsat hamleleri için pusuda bekliyor. Sarı-lacivertlilerin listesinin ilk sırasında Manchester United'da şans bulamayan deneyimli stoper Victor Lindelöf olduğu yönetimin devre arasında oyuncuyu ikna ederek renklerine bağlamayı planladığı öğrenildi. Manchester United'da geri planda kalan ve bu sezon sadece 1 maçta 45 dakika süre alan Victor Lindelöf, sezon başında sakatlığı nedeniyle 4 maç kaçırdı. Fenerbahçe'nin yakın takibinde tuttuğu isimlerden olan Victor Lindelöf'ü İtalyan devi Milan da istiyor. Milan'ın futbol direktörü Zlatan Ibrahimovic, İsveçli stoperi kadroya katmayı hedeflediği gelen haberler arasında. Manchester United ile sözleşmesi Haziran 2025'te bitecek Lindelöf, ocak ayından itibaren diğer kulüplerle görüşmekte serbest olacak. İsveçli yıldızın kısa sürede kariyeriyle ilgili karar vereceği belirtildi. Bu arada Fenerbahçe'ye geldiği ilk haftalarda eleştiri oklarının hedefi olan ancak ilerleyen süreçte büyük bir sıçrama yapan Jayden Oosterwolde'ye İngiliz ekibi West Ham United talip oldu.

KANARYA EZELİ RAKİPLERİNİ SOLLADI

Uluslararası Futbol Tarihi ve İstatistikleri Federasyonu (IFFHS), 1 Ekim 2023-30 Eylül 2024 tarihleri arasındaki dünyanın en iyi takımlarını açıkladı. Süper Lig'de geçen sezonu ezeli rakibi Galatasaray'ın hemen ardından ikinci sırada tamamlayan Fenerbahçe listede 25. sırayı alarak en başarılı Türk takımı oldu. Süper Lig'in son şampiyonu Galatasaray ise 52. sırada yer buldu. Beşiktaş ise dünyanın en iyi takımları arasında 105. sırada gösterildi. Trabzonspor'un 115. sırada olduğu listede en büyük sıçramayı ise Samsunspor yaptı. Karadeniz ekibi IFFHS'nin bir önceki raporunda 409. sırada yer alıyordu ve yeni yayınlanan listede 285. sıraya kadar yükselme başarısı gösterdi. Zirvede Real Madrid yer alırken, Manchester City ikinci, Bayer Leverkusen üçüncü oldu.