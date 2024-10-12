Gollerim sürecek

Nesine 3. Lig 1. Grup'ta Karşıyaka'nın sezon başında kadrosuna kattığı orta saha Erdal Öztürk Yeni Asır'a özel açıklamalar yaptı. Bornova 1877 ile oynanan son maçta uzaktan attığı golle galibiyetin fitilini ateşleyen deneyimli futbolcu yeşil-kırmızılı taraftarlara "Gollerim devam edecek" mesajı verdi. 28 yaşındaki Erdal, İzmir derbisinde karşı karşıya geldikleri Bornova mücadelesinde attığı golün perde arkasını aktardı. Öztürk, "İkinci yarının başında oyuna girmeden önce teknik direktörümüz Mustafa Reşit Akçay, şut atmadığımızdan yakınmıştı. Oyuna girmeden önce şut denememi istedi. Ben de hocamın dediğini yaptım. Açıyı bulunca vurdum ve kimsenin beklemediği anda top filelerle buluştu. Bulvarspor karşısında attığım gol de önemliydi. Hücuma yatkın bir orta saha oyuncusuyum ve gollerimin devamının geleceğini düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

"BURSASPOR'U DÜŞÜNMÜYORUZ"

Grupta kendileri gibi iddialı bir kadro kuran Bursaspor'u düşünmediklerini ve maç maç ilerlediklerini ifade eden Erdal Öztürk, "Doğal rakibimiz Bursaspor. İki takım arasında oynanan karşılaşmalar çok belirleyici olacak" derken, taraftarlardan sabır ve destek istedi.

ARDA GÜLER MADRİD'DE PARLAYACAK

Arda Güler'den önce Ancelotti'nin ilk genç Türk futbolcusu olan Erdal Öztürk, Ancelotti'nin genç futbolcuların pişmesi için zaman verdiğini, Arda'nın zamanla daha çok forma şansı bulacağını ekledi. Öztürk, haftalar geçtikçe Real Madrid'de parlayacak" dedi.

ANCELOTTİ 'LA BOMBA' LAKABI TAKTI

Hoffenheim altyapısında yetiştikten sonra 2016 yılında Bayern Münih'e transfer olan ve dünyaca ünlü efsane teknik direktör Carlo Ancelotti ile birlikte çalışan başarılı orta saha Erdal Öztürk, İtalyan Hoca ile ilgili anısını şöyle paylaştı: "Hoffenheim'dan Bayern Münih 2. takımına transfer oldum. Ancelotti beni idmanlarda beğenip A takım kadrosuna aldı ve Amerika'da düzenlenen kampa katıldım. Guardiola'nın Manchester City'deki ilk maçında oyuna girdim. Attığım uzaktan golle galibiyete uzandık ve bana 'La Bomba' lakabını taktı" dedi.

"AKÇAY'I NAGELSMANN'A BENZETİYORUM"

Almanya Milli Takım Teknik Direktörü Julian Nagelsmann'ın Hoffenheim'da oynadığı dönemde hocalığını yaptığını belirten Berlin doğumlu futbolcu, "Karşıyaka Teknik Direktörü Mustafa Reşit Akçay ile Nagelsmann'ın benzer yönleri olduğunu söyleyebilirim. Mustafa Hoca da Nagelsmann gibi her maça farklı taktikle hazırlanan, rakibin eksiklerini analiz eden, özel taktikler belirleyen çok donanımlı bir isim" diye konuştu.