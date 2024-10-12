Kartal atakta

Sezona iyi bir giriş yapan Beşiktaş ekim ve kasım aylarındaki zorlu fikstüre hazırlanırken bir yandan da takviye için arayışlara başladı. Siyah-beyazlıların Okan Buruk'un Galatasaray'a istediği Nicola Zalewski için devreye girdiği Giovanni van Bronckhorst'un da yıldız isme onay verdiği iddia ediliyor. Bu sezon Serie A'da 4 maça çıkan Nicola Zalewski 212 dakika süre alırken Kartal'ın ayrıca uzun maratonda Ciro Immobile'ye alternatif olacak bir forvet için de arayışlarını sürdürdüğü öğrenildi. Beşiktaş yönetiminin takviye için gündeminde olan diğer bir bölge ise sol bek... Arthur Masuaku, bu bölgedeki tek orijinal bek oyuncusu olurken cezalı olduğu Kayserispor maçında yerine Emirhan Topçu forma giymişti. Siyahbeyazlılar uygun bir isim bulunması halinde sol bek transferini de ocak ayındaki ara transfer döneminde bitirmeyi hedefliyor. Bu arada Beşiktaş'ta Gabriel Paulista'nın durumu belli oldu. Gaziantep FK deplasmanında sakatlanan tecrübeli stoperin, Konyaspor maçında görev yapmasının zor olduğu öğrenildi.