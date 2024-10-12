Menemen FK geçit vermiyor

Nesine 2. Lig Kırmızı Grup'ta geride kalan 6 karşılaşmada sahadan 5 galibiyet ve 1 de beraberlikle ayrılarak topladığı 16 puanla namağlup zirveyi paylaşan Menemen FK kalesinde kolay kolay geçit vermiyor. İzmir temsilcisi geçen süreçte oynadığı altı müsabakada rakiplerine sadece 3 kez gol izni verirken, averajla liderlik koltuğunda oturan 68 Aksaray Bld ile birlikte Kırmızı Grup'un en az gol yiyen ekibi oldu. Yeni Mersin İY, Belediye Derincespor ve Elazığspor maçlarında kalesinde geçit vermeyen sarı-lacivertliler, Karaman FK, Nazillispor ve Vanspor FK'dan birer gol yedi.

BUCASPOR 1928 KENDİNİ AŞTI

Geçen sezon ilk 6 haftada 9 puan toplayan İzmir ekibi, bu sezon aynı süreçte hanesine 13 puan yazdırdı.

Nesine 2. Lig Kırmızı Grup'ta mücadele eden Bucaspor 1928 kendini aştı. İzmir temsilcisi, bu sezon geride kalan altı haftada sergilediği performansla geçen sezonun aynı sürecindeki grafiğini geride bıraktı. Geçen sezonun ilk 6 haftasında 1 yenilgi, 3 beraberlik ve 2 galibiyetle 9 puan toplayan sarılacivertliler, bu sezon ilk 6 haftada sahadan 1 yenilgi, 1 beraberlik ve 4 de galibiyetle 13 puanı hanesine yazdırmayı başardı. Bucaspor 1928 hücumdaki etkinliğiyle de dikkat çekerken, geçen sezon ağları 6 kez sarsarken, bu sezon ise ağları 9 kez havalandırdı.