Milliler tam gaz

Uluslar B Ligi 4. Grup'ta A Milli Futbol Takımımız, Karadağ'ı tek golle mağlup ederek liderliğini sürdürdü: 1-0. 9. dakikada Abdülkerim Bardakcı'nın ortasında ceza sahası içindeki Barış Alper Yılmaz'ın kafa vuruşunda kaleci Nikic, topu son anda yatarak bloke etti. 12'de Türkiye'nin sağ taraftan kazandığı korner atışını Hakan Çalhanoğlu kullandı. Bu futbolcunun köşe atışında ceza sahası içinde iyi yükselen Merih Demiral'ın kafa vuruşunda top az farkla üstten auta gitti. 28'de Karadağ'ın sağ taraftan kazandığı köşe atışını Camaj kullandı. Bu futbolcunun orta-şut karışımı vuruşunda kaleye yönelen topu kaleci Uğurcan Çakır, son anda kornere çeldi.

İRFAN CAN SAHNE ALDI

54'te Arda ceza yayının üzerinde rakibinden kurtulup şutunu çekti, top az farkla yandan auta çıktı. 55'te Orkun ceza sahası dışından rakibinden sıyrılıp şutunu çekti, top yan direkten döndü. Seken topa Arda kafayı vurdu, meşin yuvarlak üstten auta gitti. 69'da Hakan'ın pasında topla buluşan Kenan'ın harika şutunda meşin yuvarlak yan direkte patladı. Seken topu İrfan Can filelere gönderdi: 1-0. Maç 1-0 bitti.

TARAFTARDAN MÜTHİŞ DESTEK

Samsun, UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup üçüncü maçında Karadağ ile karşılaşan A Milli Futbol Takımı'na 1 yıl aradan sonra yeniden ev sahipliği yaptı. 33 bin 919 seyirci kapasiteli Yeni 19 Mayıs Stadı'nda Samsunlu futbolseverler kendilerine ayrılan biletleri 1 saat içinde tüketti. Stadyumdaki tüm futbolseverlere Türk bayrağı dağıtıldı. Taraftarlar, A Milli Takım oyuncularını tek tek tribünlere davet ederek alkışladı. Futbolseverler, milli takımımızı 90 dakika boyunca yaptıkları tezahüratlarla destekledi.

SAHA KARIŞTI

Müsabakanın son anlarında yaşanan bir pozisyonun ardından iki takımın oyuncuları arasında tartışma yaşandı. İki takımın futbocuları arasında itekleşme yaşanırken, oyuncuları yine takım arkadaşları sakinleştirdi. Çıkan tartışmanın ardından hakem, millilerimizden Kaan ayhan ve Orkun Kökçü, Karadağ'dan ise Osmajic'e sarı kart gösterdi.