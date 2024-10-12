Trabzonspor’a müjdeli haber

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig Şamil Ekinci Sezonu'nun 9. haftasında Papara Park'ta oynayacağı RAMS Başakşehir maçı hazırlıklarına dün yaptığı antrenmanla devam etti. Sakat oyunculardan Batagov, Hüseyin, Ozan, Cihan ve Umut Bozok'un geri dönüşleri Güneş'i memnun etti. Trabzonspor'da ayrıca izni sona eren Mendy akşam antrenmanından sonra günün ilk antrenmanında yer aldı. Teknik direktör Şenol Güneş'in sakat oyuncuların dönüşü ile yüzü gülerken milli ara sonrası bordo-mavili ekibin kadrosunda değişim yaşanması sürpriz sayılmayacak.