2. lig alev alev

Nesine İkinci Lig'de Ege ekipleri bugün birbirinden zorlu müsabakalarda 3 puan arayışında olacak. Kırmızı Grup'ta zirve mücadelesi veren Menemen FK, saat 19.00'da Giresunspor'a konuk olacak. Maçta hakem Ali Emre Yolcu görev yapacak. Bucaspor 1928, aynı saatte sahasında Karacabey Belediye'yi ağırlayacak. Maçın hakemi Halil Erdoğan. Çıkış arayan Somaspor, evinde saat 15.30'daki maçta Karaman FK'yı konuk edecek. Maçta Tayfun Güz düdük çalacak. Nazillispor, Erbaaspor deplasmanında çıkış arayacak. Saat 15.00'teki müsabakayı Birkan Altındaş yönetecek. Beyaz Grup'ta Fethiyespor, Karadeniz deplasmanında 1461 Trabzon FK'yı konuk olacak. 14.30'daki maçta Burak Taşkınsoy düdük çalacak. Alt sıralardan uzaklaşmak isteyen Altay, saat 15.00'te İskenderunspor'a konuk olacak. Maçı Levent Buğra Vartemel yönetecek. Zirve mücadelesi veren Altınordu ise sahasında Kastamonuspor'u ağırlayacak. Saat 15.30'daki maçta Sinan Özcan görev yapacak.