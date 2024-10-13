3. Lig’de şahane pazar

Nesine 3. Lig'de Ege ekipleri zorlu müsabakalara çıkacak. 1. Grup'ta zirve mücadelesi veren Karşıyaka, Ege derbisinde deplasmanda henüz puan alamayan Kuşadasıspor'a konuk olacak. Tire Gazi Mustafa Kemal Atatürk Stadı'nda yapılacak karşılaşma saat 15.30'da başlayacak. Geçen hafta ilk mağlubiyetini alan Bornova 1877, evinde Düzcespor'la karşılaşacak. Doğanlar Stadı'nda oynanacak maç saat 19.00'da başlayacak. 2. Grup'ta zirve takipçisi Muğlaspor, Muğla Atatürk Stadı'nda 14.00'te düşme hattındaki Beykoz İshaklıspor'u konuk edecek. Balıkesirspor, deplasmanda aynı saatte Amasyaspor FK ile rakip olacak. Son sıradaki Tire 2021 FK, 14.30'da Mazıdağı Fosfatspor'la karşılaşacak. Lider Uşakspor, 15.30'da İnegöl Kafkasspor'la kozlarını paylaşacak. 3. Grup'ta Aliağa Futbol, yeni teknik direktörü Mesut Toros önderliğindeki ilk maçında 14.00'te Pazarspor'u ağırlayacak. Zirve takipçisi Ayvalıkgücü Belediyespor, 15.00'te Osmaniyespor FK'yı misafir edecek. Efeler 09 SFK, 15.30'da Çorluspor ile karşı karşıya gelecek. 4. Grup'ta 4 haftadır kazanamayan Denizlispor, 14.30'da Ağrı 1970 deplasmanında çıkış arayacak. İzmir Çoruhlu FK ise 15.30'da Nilüferspor'la karşılaşacak.