Ada’ya sahip çıktı

Kuşadasıspor, TFF 3. Lig'de oynadığı 5 maçtan da mağlubiyetle ayrılarak ligin son sırasına yerleşti. Siyah-beyazlılar, yaşadığı kötü gidişatın ardından Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel'den destek buldu. Kuşadasıspor'un 23 yıl aradan sonra profesyonel lige yükselmesinde büyük rol oynayan Başkan Günel, yönetim kurulu ve futbolculara moral verici bir açıklama yaparak, eleştirilerin odağındaki Başkan İsmet Türker ve yönetimine fırsat tanınması gerektiğini vurguladı. Günel, "Yönetim kurulu üyelerimiz ve başkanımızla sürekli görüşüyoruz. Sorunları analiz ediyoruz ve toparlanacağımıza inanıyorum. Arkadaşlar çabalıyorlar, fırsat vermek lazım. Bazen kötü başlangıçlar, ilerleyen süreçte büyük avantaja dönüşebilir" ifadelerine yer verdi.

"KARARLARINA SAYGI DUYUYORUM"

Kuşadasıspor'da yaşanan teknik direktör değişikliğine de değinen Günel, "Yönetim, teknik adam değişikliği yaparak çaba sarf etti. Yeni gelen teknik heyetle uyum yakalanacağına inanıyorum. Bu süreç matematik gibi işlemiyor; her şey her zaman net sonuç vermeyebilir. Ancak yönetimin çabalarını biliyorum ve onların kararlarına saygı duyuyorum. Federasyon, statta eksiklikler tespit etti. Güçlendirme projesi hazırlıyoruz. Karşı açık tribün sağlam, orayı hızla hazırlıyoruz ve üstünü kapatıyoruz. İki maça kalmaz, kendi sahamızda maçlarımıza başlayacağız" diyerek müjdeyi verdi.

KUŞADASI'NIN YENİ HOCASI SEVİNDİK

3. Lig 1.Grup'ta 5 maçta 5 yenilgi alan Kuşadasıspor, tarihinin en kötü sezon başlangıçlarından birini yaptı. Siyah-beyazlılarda teknik direktör Bülent Ataman'ın işine son verildi. Güvercin, Bülent Ataman'dan boşalan teknik direktörlük koltuğunu doldurmak için birçok isimle temasa geçti. Ada ekibinin son olarak Bayram Sevindik ile prensipte anlaştığı öğrenildi. Yönetim, 52 yaşındaki çalıştırıcıyla her konuda anlaşırken iş imzaya kaldı. Daha önce hiç teknik direktörlük yapmayan Sevindik, Tuzlaspor U19, Alanyaspor U19 ve son olarak Sarıyer'de yardımcı antrenörlük görevlerini üstlendi.