Arkas kendine gelemedi

SMS Grup Efeler Ligi'nin ikinci haftasında Arkas Spor evinde Bursa Büyükşehir Belediyespor'u ağırladı. İlk hafta İzmir derbisinde Altekma'ya 3-2 yenildikten sonra hafta içinde de Challenge Cup'ta evinde Akaa Volley'e 3-1 yenilen lacivertbeyazlılar bu maça iyi başladı.

OYUNDAN DÜŞTÜLER

İlk bölümde farkı 6'ya kadar çıkaran Arkas, rakibinin skoru dengelemesine engel olamadı ve konuk ekip bu seti 23-25 alarak öne geçti. İkinci sette üstünlüğü ele geçiren Arkas, baştan sona önde giderek 25-22 ile durumu eşitledi. Üçüncü setin başları dengeli geçerken, moladan sonra Bursa yabancılarıyla maça ağırlığını koydu. Arkas yetişip öne geçmesine rağmen tekrar seri yakalayan Bursa BŞB seti 22-25 alarak 2-1 öne geçti. Dördüncü sete Bursa iyi başlasa da Arkas 6 sayılık farktan geri gelerek durumu eşitledi: 18-18. Büyük heyecana sahne olan son bölümde daha az hata yapan konuk takım seti 23-25, maçı da 1-3 kazandı. Bu sonuçla Arkas ikinci karşılaşmasından da yenilgiyle Bursa ise ikinci maçında ilk galibiyetini aldı.