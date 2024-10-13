Bodrum FK’nın zorlu fisktürü

Trendyol Süper Lig'de kalıcı olmak isteyen Bodrum FK'yı önümüzdeki 6 hafta çok zorlu bir fikstür bekliyor. Milli araya 10 puanla 9. sırada giren yeşil-beyazlı Muğla ekibi, 6 maçlık periyotta oynayacağı maçlarla ya batacak ya çıkacak. Milli arada hazırlıklarını tüm hızıyla sürdüren yeşil-beyazlılar, önümüzdeki hafta Ç.Rizespor'u konuk edecek. Daha sonra şampiyonluk mücadelesi veren Fenerbahçe'ye konuk olacak Muğla ekibi, ardından Alanyaspor'u konuk edecek.

BODRUM'UN CİMBOM SINAVI

Bu 3 maçın ardından Antalyaspor ile gurbette karşılaşacak Muğla temsilcisi, sonraki hafta yıldızlar topluluğu Galatasaray ile kapışacak. Bu zorlu 6 haftalık periyotun son maçında ligin flaş takımı Samsunspor ile kapışacak Bodrum FK, bu karşılaşmalardan alacağı sonuçlarla kaderini belirleyecek. Bodrum FK Teknik Direktörü İsmet Taşdemir, rakiplerine karşı iyi hazırlandıklarını belirterek, "Milli ara oynayacağımız maçları analiz etmemiz ve sakatlarımızın iyileşmesi açısından bize zaman kazandırdı. Dinlenmiş ve çalışmış bir şekilde sahaya çıkacağız" dedi.