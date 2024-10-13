Kanarya yıldız avında

Süper Lig ve Avrupa Ligi'nde başarı hedefleyen Fenerbahçe milli arada ocak ayı için çalışmalara başladı. Sarı-lacivertliler, sezon başında transfer ettiği Youssef En-Nesyri'nin olumsuz performansı sonrası golcü harekatına girişirken, aradığı ismi İspanya'da buldu. Yönetim daha önce de gündemine aldığı İspanyol ekibi Atletico Madrid forması giyen Antoine Griezmann'ı transfer etmek istiyor. Fenerbahçe yönetimi, 33 yaşında Fransız oyuncu için girişimlere başladı. Kulübüyle 2026 yılına kadar sözleşmesi bulunan futbolcunun transferi için yönetimin en büyük engeli ise bonservis sorunu. Piyasa değeri 25 milyon Euro olan 33 yaşındaki tecrübeli futbolcu ile yönetim, menajeri kanalıyla temasa geçerek nabız yoklayacak.

RAKİBİ MLS TAKIMLARI

İspanya'da çıkan iddiaya göre MLS ekipleri de Griezmann'ı transfer etmek istiyor. En güçlü adayın Los Angeles FC olduğu öne sürüldü. F.Bahçe'nin de futbolcu ile temasta olduğu dile getirilirken Fransız yıldızın ocak ayında İspanya'dan ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor.