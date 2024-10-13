Manisa FK’nın vazgeçilmezleri

Trendyol Birinci Lig'de zirve mücadelesi veren Manisa Futbol Kulübü'nde 6 isim tüm maçlarda forma giyerek takımın vazgeçilmezleri oldu. Teknik direktör Çağdaş Çavuş'un prensi olan bu isimler sekiz maçın hepsinde forma giydi. Siyah-beyazlılarda defans oyuncusu Bartu Göçmen, orta sahalar Daniel Ramirez, Oğuz Gürbulak, hücumda da Bede Osuji, Okyere Wriedt ve Moryke Fofana tüm maçlarda forma giyen isimler oldu. Bartu ve Oğuz, bu sekiz maçın hepsine ilk 11'de başlarken, Fofana 7, Ramirez 6, Wriedt 5 ve Osuji 4 müsabakaya 11'de başladı. Bu isimleri yedişer maçla Alperen Uysal, Kaan Kanak, Kadir Kaan Yurdakul, Efe Taylan Altunkara ve Muhammed Kirpit takip etti.

BUCASPOR'UN KOZU EVİ OLACAK

Nesıne 2. Lig Kırmızı Grup ekiplerinden Bucaspor 1928, 7. hafta mücadelesinde bugün Karacabey Belediye Spor ile karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesinde İzmir ekibi, 4 galibiyet, 1 mağlubiyet, 1 beraberlikle yoluna devam ederken, konuk ekibin ise 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyeti bulunuyor. Karşılaşmaya dair açıklamalarda bulunan Bucaspor 1928 Teknik Direktörü Uğur Balcıoğlu, zor bir maç olacağını belirterek, "Bu maçta tıpkı bundan sonra oynayacağımız her maç gibi zorlu olacak. İyi hazırlanmaya çalışıyoruz fakat bazı sıkıntılarımızın olduğu da bir gerçek. Umarım bütün problemleri geride bırakıp maç saatinde tamamıyla maça konsantre olmuş oluruz. Taraftarımızın önünde onların da vereceği destekle iyi bir oyun sergileyerek galibiyet sevinci yaşamayı hedefliyoruz" diye konuştu. Öte yandan Bucaspor 1928, bu sezon iç sahada oynadığı üç maçta iki galibiyet bir beraberlik alarak taraftarının önünde yoluna yenilgisiz bir şekilde devam ediyor.