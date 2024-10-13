Milli bayram

UEFA Uluslar B Ligi 4'üncü Grup 3'üncü maçında Türkiye, önceki gün Samsun'da oynanan karşılaşmada Karadağ'ı İrfan Can Kahveci'nin golüyle 1-0 mağlup ederek grupta liderliğini sürdürdü. Karşılaşmanın hemen hemen tamamında etkili bir oyun ortaya koyan milli takım, sayısız gol fırsatından faydalanamadığı maçta sahadan tek golle galip ayrıldı.

ZİRVEDE TEK BAŞINA KALDI

Bu sonuçla 3'üncü maçlar sonunda puanını 7'ye yükselten Ay-yıldızlılar, Galler'in de İzlanda deplasmanında puan kaybetmesiyle liderlik koltuğunda tek başına kaldı. Karadağ karşısında oldukça etkili olan milliler, rakip kaleye 9'u isabetli 29 şut gönderdi. İrfan Can Kahveci'nin golünden sonra da farkı artırabilecek pozisyonları bulan Türkiye, kaleci Nikic'i geçemedi. Karadağlı kaleci 8 kurtarış yaparak farkın artmasını engelledi. A Milli Futbol Takımı'nda kilidi açan isim ise oyuna sonradan dahil olan İrfan Can Kahveci oldu.

YENİLGİ YÜZÜ GÖRMEDİLER

Yine ikinci yarıda görev alan genç yıldızlarımızdan Kenan Yıldız'ın direkten dönen şutunda topu iyi takip eden tecrübeli isim, millilere galibiyeti getiren isim oldu. Ay-yıldızlılar, Avrupa Şampiyonası'nın ardından Uluslar Ligi'nde oynadığı 3 maçta sahadan mağlup ayrılmadı. İzlanda ve Karadağ'ı mağlup eden Türkiye, gruptaki ilk maçında ise Galler ile deplasmanda golsüz berabere kalmıştı. Milliler, son mağlubiyetini Avrupa Şampiyonası çeyrek finalinde Hollanda karşısında yaşamıştı.

BARIŞ VE KAAN KADRODAN ÇIKARILDI

UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup'ta yarın İzlanda'ya konuk olacak A Milli Futbol Takımı'nda Barış Alper Yılmaz ile Kaan Ayhan aday kadrodan çıkarıldı. Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamada "Karadağ ile oynanan maçta sağ arka adalesinde sakatlık yaşayan Barış Alper Yılmaz ile aynı müsabakada gördüğü sarı kartın ardından cezalı duruma düşen Kaan Ayhan, aday kadrodan çıkarıldı" denildi.

SIRADAKİ RAKİP İZLANDA

Grupta liderliğini sürdüren Vincenzo Montella ve öğrencileri yarın İzlanda'nın konuğu olacak. Millilerde hedef hem gruptaki liderliği sürdürmek hem de rakibini deplasmanda ilk kez mağlup etmek. Türkiye, İzlanda ile deplasmanda bugüne kadar 7 kez karşı karşıya geldi. Milliler bu maçların 6'sında sahadan mağlup ayrılırken 1 maç ise beraberlikle sonuçlandı. İzmir'de oynanan ilk maçı Türkiye 3-1 kazanmıştı.

'GRUPTAN ÇIKMA ŞANSIMIZ YÜZDE 90'

A Milli Takım Kaptanı Hakan Çalhanoğlu, Karadağ maçının ardından açıklamalarda bulundu. Galip geldikleri için mutlu olduklarını ve istedikleri sonucu aldıklarını dile getiren Çalhanoğlu, çok iyi bir hava yakaladıklarını aktardı. "Bugün oyundan kopmamaya çalıştık. Önemli olan buydu" diyen başarılı futbolcu, "Şimdi İzlanda'da zor bir maç bekliyor bizi. Tabii ki gruptan lider olarak çıkmak istiyoruz. Bizim hedefimiz o. Maçtan sonra öğrendik onların berabere kaldıklarını. Sevindik açıkçası. Güzel bir havamız var. Ben gruptan çıkma şansımızı yüzde 90 görüyorum, yüzde 10'u bırakıyorum" şeklinde konuştu.