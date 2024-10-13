Petkim seri istiyor

Basketbol Süper Ligi'ne ve Avrupa Şampiyonlar Ligi'ne fırtına gibi başlayan Aliağa Petkimspor bugün ligin yeni ekiplerinden Mersinspor'a konuk olacak. Servet Tazegül Spor Salonu'ndaki karşılaşma saat 18.00'de başlayacak. Ligde ilk hafta maçında Darüşşafaka'yı evinde 108- 85 mağlup eden Petkimspor, geçtiğimiz sezon gösterdiği başarının ardından ilk kez yer aldığı Avrupa arenasında da Basketbol Şampiyonlar Ligi elemeleri ve grup aşamasında çıktığı 5 maçı da kazanmıştı. Mersinspor ise sezona Merkezefendi Belediyesi Basket deplasmanında aldığı 75-65'lik galibiyetle başladı.

İKİ KULVARDA DA KAYIPSIZ

Bu sezon Antalya'da yapılan Basketbol Şampiyonlar Ligi elemelerini 3 karşılaşmada 3 galibiyetle geçerek B Grubu'nda ilk hafta King Szczecin'i Polonya'da 85-70 yenen Aliağa Petkimspor, evindeki tarihinin ilk Avrupa maçında da geçtiğimiz hafta içinde Belçika temsilcisi Filou Oostende'yi 77-74 mağlup etmeyi başardı. Avrupa kupalarında oynadığı tarihinin 5'inci maçını da kazanan Petkimspor böylece grubunda 2'de 2 yaparak İspanyol rakibi Unicaja Malaga'yla birlikte zirveyi paylaştı. Petkimspor'da yeni yabancılardan Breein Tyree 33 sayıyla galibiyetin mimarı oldu. Antrenör Burak Gören, "Maçtan önce hepimizin duygu yoğunluğu çok yüksekti. Taraftarlarımız bizi müthiş destekledi, harika bir başlangıç yaptık" ifadelerini kullandı.