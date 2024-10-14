Altekma gurbette Alanya’ya yenildi

SMS Grup Efeler Lig'inde mücadele eden Altekma, konuk olduğu Alanya Bld'ye 3-2 mağlup oldu. İlk maçında İzmir derbisinde Arkas Spor'u mağlup ederek lige iyi başlayan mavibeyazlılar, ikinci maçında Alanya'ya yenilerek ilk yenilgisini aldı. Maça hızlı başlayan İzmir ekibi, ilk sette rakibine 25-17 yenilerek 1-0 geriye düştü. Baskısını arttıran İzmir temsilcisi, 25-19'la durumu 1-1 yaparak eşitliği sağladı. Oyunun kontrolünü ele geçiren Altekma, 25-18 ile geriden gelerek durumu 2-1 yaptı. Son sette Alanya ekibi temposunu arttırarak mavi-beyazlı ekibe oyunu vermedi ve 25-17 ile durumu 2-2 yaptı ve maç Tie-Break setine uzadı. Altekma, Tie-Break setinde skoru önde götürse de maçın son anlarında oyundan düştü ve Alanya ekibi 15-9 ile müsabakadan 3-2 galip ayrıldı.