Balıkesir kahroldu

NESİNE 3. Lig 2. Grup'ta zirve mücadelesi veren Balıkesirspor, deplasmanda uzun süre önde götürdüğü maçta Amasyaspor FK'ya mağlup oldu: 2-1. Balıkesirspor 31. dakikada Bertuğ Bayar ile öne geçti: 0-1. 84'te Oğuzhan Öztürk skora denge getirdi: 1-1. 88'de Ahmed Kağan Gürbüz Amasya'yı öne geçirdi: 2-1. 90+3'te Bal-Kes'te Yiğit Epözdemir direkt kırmızı kart ile oyun dışında kaldı. Yiğit'in teknik direktörü Levent Eriş'i yumrukladığı için kırmızı kart gördüğü iddia edilirken, oyuncu karşılaşma sonrası sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada bunun doğru olmadığını belirtti. Müsabaka 2-1 sona erdi.