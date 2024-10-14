TRENDYOL Süper Lig'de üst sıralara yaklaşmak isteyen Bodrum FK'ya kötü haber geldi. Yeşil-beyazlı ekibin 22 yaşındaki golcü oyuncusu Gökdeniz Bayrakdar, geçtiğimiz haftalarda oynanan Adana Demirspor maçı öncesinde karnında yaşadığı ağrı gerekçesiyle 18 kişilik kadrodan çıkartılmıştı. Yapılan tetkiklerin ardından Gökdeniz'in apandisitinin patladığı ve bir süre sahalardan uzak kalacağı açıklanmıştı. Genç hücum oyuncusunun henüz iyileşmediği öğrenilirken, milli ara dönüşü oynanacak olan Ç.Rizespor müsabakasında da forma giyemeyeceği öğrenildi. Sağlık ekiplerinin Gökdeniz'in bir an önce sahalara dönmesi için yoğun çaba sarf edildiği belirtildi.

ÜÇ SENEDİR DEĞİŞİLMEZ

SON üç senedir Bodrum FK'nın değişilmezleri arasında yer alan Gökdeniz Bayrakdar, İsmet Taşdemir'in asları arasında yer alıyor. 2022-23 sezonunda Antalyaspor'dan takıma kiralık olarak katılan Gökdeniz, performansıyla dikkatleri üzerine çekmişti. Son 3 sezonda 66 kez Bodrum FK formasını sırtına geçiren Gökdeniz, bu süreçte 18 gol atarak yıldızlaştı.